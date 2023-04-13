工商協進會建議，政府加大力道協助業者拓展新市場，分散市場過度集中的風險，以健全我國貿易體質及韌性。此外，台灣正在爭取加入CPTPP的進程，開放市場是無法迴避的趨勢。
工商協進會認為，政府應加強與業者溝通，輔導受衝擊產業轉型升級，提升國際競爭力，才是長久之計。
對大陸貿易壁壘，工商協進會指出，大陸是我國最大貿易夥伴，也是我國最大貿易順差來源地，兩岸經貿往來對我國經濟發展的重要性，不言可喻。本項調查雖已啟動，但具體結果最快在半年後出爐，建議政府審慎應對，並與大陸相關單位理性對話，以善意和智慧化解分歧。
工商協進會建議，政府加大力道協助業者拓展新市場，分散市場過度集中的風險，以健全我國貿易體質及韌性。此外，台灣正在爭取加入CPTPP的進程，開放市場是無法迴避的趨勢。
工商協進會認為，政府應加強與業者溝通，輔導受衝擊產業轉型升級，提升國際競爭力，才是長久之計。
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