對大陸貿易壁壘，工商協進會指出，大陸是我國最大貿易夥伴，也是我國最大貿易順差來源地，兩岸經貿往來對我國經濟發展的重要性，不言可喻。本項調查雖已啟動，但具體結果最快在半年後出爐，建議政府審慎應對，並與大陸相關單位理性對話，以善意和智慧化解分歧。