工商協進會建議，政府加大力道協助業者拓展新市場，分散市場過度集中的風險，以健全我國貿易體質及韌性。此外，台灣正在爭取加入CPTPP的進程，開放市場是無法迴避的趨勢。

工商協進會認為，政府應加強與業者溝通，輔導受衝擊產業轉型升級，提升國際競爭力，才是長久之計。

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