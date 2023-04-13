觀察者網引述美國「Politico」新聞網13日報導，「要想出口致富，人民幣不可或缺」已成為美國液化天然氣行業的共識。該共識還得到了一個「不同尋常」群體的支持，即堅定「反中」的共和黨議員。

報導稱，近年來，中企與美國簽署了大量供應合約，中國已經成為美國天然氣的最大買家之一。

根據美國能源情報署資料，2021年，美國超過12％的海運液化天然氣運往中國，運量僅次於韓國。由於疫情和俄烏衝突影響，中國對美國天然氣的需求在2022年大幅下降。但隨著疫情影響減弱，預計中國對美國天然氣的需求將在今年會回升。

事實證明，美國天然氣行業成功說服了大部分美國會議員，甚至包括堅定「反中」的共和黨議員。

Politico報導，美國德州共和黨籍參議員克魯茲表示，盡管中國「對美國構成了最大的地緣政治威脅」，但在液化天然氣貿易方面問題不大。他還宣稱：「個人和公司可以和中國做生意。我們不是在抵制整個國家。」

美國眾議院議長麥卡錫也支持中美天然氣貿易，理由是，這可以促使「中國在經濟上依賴美國天然氣，並為美國創造更多就業機會」。

持同樣看法的還有美國會參議院外交關係委員會共和黨籍參議員里施和路易斯安那州共和籍參議員凱西迪。里施稱，他支持自由市場運作，且與中國簽訂的訂單可以推動新專案的建設；凱西迪形容中國「亦敵亦友」，認為天然氣貿易「是國際慣例，是件好事」。

不過，有匿名的行業高管透露，共和黨國會議員中，佛羅里達州參議員、參議院外交關係委員會成員盧比奧是少數幾個不支持中美天然氣貿易的成員之一。他質疑向中國出口天然氣的必要性，認為美國應優先為本國提供足夠的能源。

儘管盧比奧的聲音並非主流，且到目前為止，盧比奧尚未提出限制向中國出口能源的具體提案，但盧比奧的觀點仍然引起了美國天然氣行業的警惕。

「每個行業都在為兩黨日益增長的反中共識感到擔憂」，一位不願透露姓名的美國天然氣行業官員稱，國會兩黨似乎競相證明自己才是對中強硬的一方，這一事實令企業憂心忡忡。