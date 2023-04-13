自助旅遊細節多，一不小心可能會掃興。一名男網友與女友交往十周年，決定搭星宇航空到日本旅遊，沒想到過程中卻疏漏一個細節，讓不少網友看了搖頭，放閃效果大打折扣。

一名男網友在Dcard機票板發文放閃，表示自己跟女友交往滿十年，決定招待女友搭星宇航空去日本玩，不過忘記先預訂機位，兩人在機上被迫分開坐，也自我安慰「沒關係，下飛機我還是可以牽著女友的手」。

貼文引起眾人討論，許多人無法接受沒劃位，「十周年，然後訂機票還可以沒劃位這也滿鳥的」、「請出國確實很好，但飛機不能同坐我會覺得很雷欸」、「都要招待了竟然不是商務艙」、「跟女友一起出國玩用『招待』只有我覺得這怪怪的嗎」。

也有少數人緩頰地說「週年男友請我出國玩我會覺得很棒耶」、「男友表示心意就已經不錯了」，還有內行網友提醒，「下次記得星宇航空起飛48小時前可以免費選機位」、「下次原PO沒有提早選位就不是現在這樣了」、「兩天前線上報到時可以順便選」。