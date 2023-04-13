隨時待戰！東風快遞員隨時保持即停即打能力狀態

在結束了為期3天的戰巡演習結合的圍台懾壓活動後，中共東部戰區13日再發布火箭軍導彈部隊實施跨晝夜實戰化演習影片，以及東部戰區空軍進行偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練影片，持續展示對台聯合作戰能力。

據《中新社》發布的東風導彈演練影片稱，被稱為「東風快遞員」的火箭軍將「隨時待戰」，「連日來，東部戰區火箭軍部隊持續開展跨晝夜、高強度實戰化演練，全防護操作、縮時減員等課目連貫展開，隨時保持即停即打能力狀態。」

臺島周邊東部戰區空軍持續演練

東部戰區發布影片中的導彈東風-11A短程彈道導彈，它是中國自製的公路機動導彈。東風-11A採用了固體燃料，發射準備時間得以大幅縮短。東風-11與東風-15是目前解放軍所使用的主要的短程彈道導彈，據估計目前服役中的東風-11導彈數量約500到600枚。

此外，大陸《央視》亦接續發布東部戰區空軍在台灣周圍的演習活動影片，包括出動預警機、轟炸機、殲擊機等空中作戰兵力，在台島周邊開展偵察預警、聯合反導、精確打擊等實戰課目演練，錘煉部隊體系聯合作戰能力。

南部戰區海軍某導彈快艇大隊開展實戰化課目演練

相關的軍事演習還擴及南部戰區，南部戰區海軍的導彈快艇大隊組成海上訓練編隊，奔赴南海海域開展艦炮射擊、防空反導、綜合攻防等實戰化課目演練，檢驗武器裝備性能和艦艇指揮員應急處置能力。分析人士認為，南部戰區的演練可能是因應美國與菲律賓正在進行的「肩並肩」聯合演習，該項「肩並肩」聯合演習是30年來規模最大的一次，目標也是針對中國。