波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第四季大砍台積電ADR持股86%，跌破市場眼鏡，日前股神巴菲特（Warren Buffett）解釋是基於地緣政治的考量。外界原猜測這筆投資的決定可能另有其人，但巴菲特親口證實：「是我負責。」

科技媒體WCCFTech報導，巴菲特一直以來提倡長期投資的策略，且涉足科技股交易屈指可數。也因此去年第三季買進41億美元台積電股票，又於第四季重砍86%持股，這種短進短出的做法，出乎市場意料。

原先外界認為，投資台積電的操作並非巴菲特的決定，而是由其他高階主管操盤。但巴菲特12日在日本東京接受CNBC採訪時證實「台積電股票交易是我決定的」不過他稱讚台積電是一家了不起的公司，但也對其地緣政治風險感到擔憂。

台積電3月營收創17個月新低，摩根士丹利報告指出，台積電第二季依舊艱難，台積電可能會下修2023財測。摩根大通則表示，儘管2023年對台積電充滿挑戰，但隨著經濟逐漸復甦，2024年將全面回溫。