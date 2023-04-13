美國12日公布的3月通膨數據，出現降溫的跡象，滙豐、渣打、瑞銀三家大型跨國銀行13日據此分析最新前景，對於聯準會（Fed）貨幣政策變動的時間落點，出現不同看法，特別是Fed可能啟動降息的時間，有業者認為最早是「今年下半年」、有業者評估會延後到「明年第二季」，評斷這些或早、或晚的因素，外銀分析師的關注點一樣在「薪資通膨」的變動。

「薪資通膨」顧名思義是計算勞動者薪資水平與物價之間的關係，通常落後於民生物質等實體通膨，以13日主計總處發布的台灣2月受僱員工薪資狀況，累計前二月工業及服務業全體受僱員工每人經常性平均薪資，扣除物價因素後，出現0.34％的減幅、近十年同期最高，顯示國人薪資收入成長追不上物價上漲，呈現反向的「薪資通縮」。在美國，則因為美國勞工市場穩健，及至最新統計數據的3月失業率，目前仍處於歷史低水準，薪資通膨持續。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，美國薪資通膨持續，聯準會在今年內降息的機會不大，滙豐銀行預計聯準會將於今年6月結束升息週期，並於2024年第二季開始降息。瑞銀財管CIO亦認為，通膨數據實際遠高於Fed的目標，很難讓Fed暫停升息。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國3月核心CPI年增5.6％，高於上月的5.5％，其中，房屋租金一直是主要的驅動因素，3月主要住宅租金月變動率放緩至0.5％，低於2月的0.8％，但因此數據為落後反映，估計需在今年內持續觀察其放慢的情形，小心因應通膨黏性很大！

瑞銀財富管理13日指出，估計5月Fed會再次升息25個基點，有可能是這一波升息循環的最後一次升息，即使Fed選擇在5月按兵不動，基於通膨仍遠高於2％的目標，Fed也希望看到升息產生的預期效果，使通膨更接近目標，然後才會考慮降息，因此降息的時間應會再延後考慮。

渣打銀行則認為，近期美國金融業危機，可能使得信貸進一步緊縮而影響經濟復甦動能，美國經濟衰退的風險升高，美國未來12個月經濟衰退的機率為80％。預計聯準會將可能在第二季度升息25個基點，最終利率可能來到5.25％，隨後結束升息週期，下半年可能降息50個基點，並將政策重心從抑制通膨轉向支持經濟成長。