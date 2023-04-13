中信兄弟13日繼續在洲際主場迎戰統一獅，先發投手鄭浩均在球隊以3比1領先、第5局就被換下場，無法挑戰生涯首勝，球團也說明提前換投的原因，是因為他右手小手臂稍微緊繃，保險起見先下場休息。

兄弟洋投象魔力右手肘出狀況，加上泰樂還在二軍，近期先發投手出現空缺，需要本土投手跳出，鄭浩均7日繳出6局失2分好投，但勝投被牛棚搞砸。

今天鄭浩均再度先發登板，前4局用64球、44顆好球，投出2次三振、1保送，僅被敲3支安打、失1分非責失，但5局上教練團就決定換投，由江忠城接手，球團也做出說明，「鄭浩均右手小手臂稍微緊繃，保險起見先下場休息，視明天狀況會進行檢查。」

獅隊在2局上靠著林益全安打先馳得點，兄弟則在3局下由岳政華陽春炮追平，4局下捕手福來喜敲出超前2分炮，5局曾頌恩二壘打再下一城，6局下岳東華也補上陽春炮持續擴大領先，6局打完兄弟5比2領先獅隊。