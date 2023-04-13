54歲的藝人何如芸外貌保養極佳，被譽為「演藝圈美魔女」之一，但健檢發現膽固醇飆高，不解自己不胖為何膽固醇過高，家醫科醫師許書華表示，人體的膽固醇約3成是吃來的、7成是肝臟製造來的，且膽固醇製造的材料包含人吃進去的蛋白質、醣類、脂肪酸等都有，並非自己想的「吃太油」而已。

許書華在其臉書粉專表示，有的人會很驚訝自己體態標準，或明明吃得很健康、飲食已節制，卻膽固醇過高，事實上，膽固醇約3成是吃來的，7成是肝臟製造而來，且膽固醇製造的材料包含人吃進去的蛋白質、醣類、脂肪酸等來源都有，並非大家所想的「吃太油」而已。

例如，許多吃素者疑惑，吃素怎會膽固醇過高，她說明，吃素就看吃什麼油，若是飽和脂肪酸較高的油脂，例如椰子油、棕櫚油，加上上述蛋白質、醣類也是製造膽固醇來源，使得吃素者的血管未必較暢通。

她進一步說明，身體有高密度脂蛋白（即好的膽固醇）、低密度脂蛋白(即壞的膽固醇)。高密度脂蛋白是血管清道夫，會將血管中的膽固醇運送至肝臟清除代謝至體外，低密度脂蛋白則將膽固醇從肝臟帶到血管累積，造成動脈粥狀硬化。

許書華表示，所謂「膽固醇約3成來自飲食」，雖比例不高，但也是人能夠努力的部份。若飲食再如何調整，血中壞膽固醇仍高，則要配合醫囑用藥以控血脂，千萬不要因無感覺就不治療。

至於飲食注意事項，她表示，選好油很重要，多攝取不飽和脂肪酸，以增加高密度脂蛋白，並減少攝取飽和脂肪酸和反式脂肪酸。