2024 總統大選，民進黨確定由副總統賴清德參選，國民黨雖看好新北市長侯友宜但遲未定調。在立委選舉方面，民眾黨加入戰局，選情難以預測。前立委郭正亮今( 13 日)分析，未來總統恐怕會面臨 3 黨不過半的國會，總統必須要能促成不同聲音對話，他認為，侯友宜有包容性，賴清德在這方面會遇到困難。

郭正亮今在《國民大會》節目上分析，歷來民調都顯示，侯友宜有 10% 到15 %的淺綠選民支持，主要是與侯的個人定位有關，侯友宜的意識型態比較淡，也跟各方的人廣結善緣，這就是侯的從政風格。

郭正亮也直言，侯友宜這樣的人比較有包容性，而台灣現在最需要整合內部的共識，若藍綠兩黨還是像前現任總統馬英九、蔡英文這樣不同的兩條路線，很難去跟大陸應對。

郭正亮也指出，未來總統可能會面對三黨不過半的國會，一定要有促成不同聲音相互對話的空間，而賴清德在這方面，尤其是意識形態的部份，就會遇到很多困難。