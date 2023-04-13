車輛研究測試中心深耕智慧車輛技術開發領域多年，不僅透過整合車電產業，成功打造全台首輛無人自駕小巴WinBus，13日宣布與全球第三大IPC供應商友通資訊，以及網路資安解決方案商VicOne（維車資安）公司，共同簽署備忘錄，強強聯手發展車用資安。

車輛中心董事長王正健指出，車輛中心備有完整研發能力與全方位的驗證能量，與國際接軌的測試實驗室，是國內產業邁向國際的重要推手。此次結合工業電腦大廠友通、趨勢科技100％持有子公司VicOne，共同推動車用資安合作事宜。

王正健說，本次合作始於WinBus採用友通資訊的車載通訊控制器T-Box，車輛中心應用加密壓縮演算法進行車輛資訊與後台連結，透過VicOne的車載資安軟體，對車身網路與後台通訊進行安全防護。 王正健特別指出，隨著UN R157 Lv3自動駕駛法規與車用資安相關法規UN R155，R156的公告實施，車用電子產業也亟需導入相關解決方案；此次車輛中心透過與友通資訊及VicOne合作，強化自駕系統的資安防護能力，並可擴大使用於自駕車隊的管理、車路雲的系統整合，為智慧駕駛車輛立下絕佳示範。

友通資訊總經理蘇家弘表示，將嵌入式系統運用在智慧車輛與聯網交通運輸市場，搭配網路資安防護，如同在電腦加上防毒軟體，在使用上可得到立即的效果，並順利銜接支援下一代的車輛互聯網，迅速建立智慧生活新城市。

VicOne與友通是合作密切的的夥伴，今年於德國的Embedded World電子展亦受到廣大的迴響。VicOne執行長鄭奕立表示，VicOne去年底即與日本自駕車開發公司TIER IV針對自駕車資安共同展開合作，這次在國內能與車輛中心及友通資訊從自駕小巴開發的同時，將網路安全一併嵌入相關的軟體設計中，共同強化未來車聯網應用的網路資訊安全性。

王正健表示，隨著智駕浪潮的來臨，未來車載軟體在車輛技術領域的角色越形吃重，確保資安防護將成為顯學。此次的三方合作，特地於「E-mobility Taiwan台灣國際智慧移動展」中簽訂備忘錄，期待在車用領域，共同精進資安防護手法，提升智慧車輛安全。