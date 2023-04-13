大陸女星虞書欣過往因古裝劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角而知名度大漲，並獲封「95後四小花旦」之一的美稱。近日，她趁著工作間隙，出門遊玩，被粉絲巧遇蹲在垃圾桶旁滑手機，親民模樣被讚翻：「太可愛了」。

女星虞書欣近日剛忙完新作品的拍攝，便趁著工作間隙，飛往美國旅遊，對此，有粉絲就在位於洛杉磯的環球影城發現她的身影，此後更將合照放在網上甜喊：「太可愛了！」而畫面中，虞書欣身穿紅色短馬甲，配上藍色鴨舌帽以及墨鏡，又帥又有型的模樣讓粉絲紛紛留言哀求想要更多同款照片。

此外，還有其他粉絲恰巧目擊虞書欣玩累時，蹲在垃圾桶旁的陰涼處玩手機的模樣，笑稱：「原來明星玩累了也是『誰愛美誰美，反正我是受不了了』。」而該則消息一出，也引發網友熱烈討論，不少人認為虞書欣此舉相當接地氣，毫無明星的架子，紛紛留言：「好可愛的小寶」、「是誰玩累了在玩手機，原來是姐姐」、「可以下個標題『驚！大陸女明星竟蹲在垃圾桶旁做一事』了。」

有網友在微博上曬出偶遇虞書欣的照片。(圖／翻攝自微博)

另外，虞書欣也在個人社群上曬出與好友們一同熱舞的影片，只見畫面中，她耍帥般的先將墨鏡戴起，並與其他兩位好友一同隨著音樂扭腰擺臀，最後更牽著手卡點跳躍，活力滿滿的模樣讓網友看得目不轉睛。