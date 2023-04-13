英國媒體周四（13日）報導，在1960年代以迷你裙、熱褲等服飾引發時尚革命的服裝設計師瑪莉官（Mary Quant）去世，享年93歲。

綜合英國廣播公司、《每日郵報》13日報導，瑪莉官的家人向英國聯合社（PA News Agency）發送聲明，瑪莉官「今天上午在英國莎麗郡（Surrey）自宅安詳去世」。聲明指出，93歲的瑪莉官是20世紀最受國際認可的時尚設計師之一，也是「搖擺60年代」（Swinging Sixties）傑出的創新者，1955年在倫敦國王路（Kings Road）開設第一家時尚精品店「市集」（Bazaar），「其深具遠見與創意的天賦，很快就為英國時尚圈做出獨樹一格的貢獻」。

Dame Mary Quant (1930-2023)



It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.



Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl — V&A (@V_and_A) April 13, 2023

瑪莉官1930年2月11日出生於倫敦東南區，父母都是威爾斯的學校老師。1950年代她取得倫敦金匠學院（Goldsmiths College）文憑，就學期間遇見未來的夫婿格林（Alexander Plunket Greene），後來協助格林建立品牌。自行開店之前，瑪莉官曾是女帽店的學徒。

瑪莉官是英倫「搖擺60年代」時尚革命推手之一，以設計迷你裙出名。她把迷你裙、熱褲推上全球伸展台，名言之一是「沒時間等待女性解放」，俐落流暢、充滿活力的剪裁，她讓時尚成了大眾也觸手可及的產物。

瑪莉官（前排坐地者）1967年8月於倫敦與展示其時裝作品的模特兒合影。（資料照／英國聯合社提供，美聯社）

瑪莉官讓1950、1960年代的年輕女性擺脫上一輩婆婆媽媽穿戴的服飾，布袋裝（sack dress）成為潮流，長褲、褲襪成了女性衣櫃必備品，無袖洋裝、緊身螺紋套頭衫、彩色褲襪、連身褲接連稱霸時裝界。她也大力歸廣美髮大師好友沙宣（Vidal Sassoon）設計的髮型「鮑伯頭」（bob haircut）。

1966年11月，瑪莉官身穿迷你裙洋裝赴白金漢宮接受女王頒贈勳章。（資料照／英國聯合社提供，美聯社）

瑪莉官（中）2009年手持英國皇家郵政發行的迷你裙裝郵票放大版在倫敦街頭留影。（資料照／英國聯合社提供，美聯社）

1966年，瑪莉官獲英國女王伊莉莎白二世頒發大英帝國官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire，OBE），她穿著迷你裙洋裝赴白金漢宮受勳；2015年獲英國王室授予大英帝國司令勳章（Commander of the Order），晉身女爵（Dame）之列。

英國時尚圈、藝文圈紛紛對於瑪莉官辭世的消息表達哀悼與致敬。倫敦著名的「維多利亞與亞伯特博物館」（The Victoria & Albert Museum）聲明：「瑪莉官對於時尚的貢獻，再怎麼誇大其辭也不為過。她代表1960年代時尚界喜悅的自由風氣。今日時尚界泰半要歸功於她充滿開拓特質的視野。」曾任《時尚》（Vogue）雜誌總編輯的舒爾曼（Alexandra Shulman）在推特發表悼詞：「願瑪莉官女爵安息。她是時尚圈、女性創業界的領導人，除了出色的髮型，她擁有卓越的見識。」