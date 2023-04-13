香港行政長官李家超今晚在禮賓府，宴請到港考察的大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。夏寶龍一行人晚上7時半後乘坐旅遊巴士，在警方開路下抵達禮賓府。警方下午已在禮賓府附近一帶加強巡邏戒備。

李家超晚間表示，歡迎夏寶龍來港，他早上先向對方匯報香港情況。夏寶龍下午亦先後與行政會議非官守議員、政府高層官員，包括司長、副司長、局長及常任秘書長座談，雙方有深入交流及熱烈討論，夏寶龍細心聆聽，反映他非常熟悉香港，亦對香港充滿信心。

李家超形容，夏寶龍來港具有特別意義，今次訪港6日是歷來最長，相信可深入考察香港各方面情況，亦充分反映中央對香港的關心及重視；夏寶龍又充分肯定特區政府過去9個多月的工作及施政，鼓勵團隊繼續努力。

夏寶龍周六將出席「全民國家安全教育日」開幕典禮，李家超形容，是充分顯示北京中央支持香港維護國家安全的堅定立場及堅強意志，今次考察行程緊密，政府會做好適切安排，確保行程暢順。 被問到今次考察是否為《基本法》23條立法作準備，李家超回應，不宜公開他與夏寶龍的交流內容，只表示他匯報時，有提及特區政府在多方面的工作進度，以及焦點處理的事情。