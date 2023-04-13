觀察者網13日報導，「為什麼？為什麼這些國家都必須以美元結算？為什麼不能是人民幣或者其他貨幣？」巴西總統魯拉13日上午訪問金磚國家新開發銀行總部，一連問句還沒說完，台下巴西代表團和銀行全體員工就已經沸騰，掌聲久久不息。

這是魯拉總統對中國國是訪問第一站，也是首次有國家元首訪問位於上海的新開發銀行總部。

新開發銀行新任行長、巴西前總統羅賽芙先行一步抵達上海履新，熱情迎接，與魯拉同行的還有參議院議長、多名聯邦部長和州長等巴西政要。

觀察者網報導，魯拉在講話中不止一次提到「新世界」一詞。

他回憶，在2003年至2010年出任巴西總統時，他和俄羅斯、印度、中國、南非等國家開了很多會議，那時就想成立這樣的開發銀行。「每天晚上我都會問自己，為什麼？為什麼這些國家都必須要以美國的美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」

話音剛落，台下響起了熱烈掌聲，甚至能隱隱聽到一些歡呼聲。

魯拉繼續說道，「為什麼？為什麼？這到底是誰決定的？為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？為什麼不是其他貨幣？為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

值得一提的是，當地時間3月29日，巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）聲明宣布，巴西已與中國達成協定，雙邊貿易可以用本幣而非美元交易。

3月31日，巴西中央銀行發布的《國際存底管理報告》顯示，2022年人民幣已取代歐元，成為巴西外匯存底中第二重要的貨幣。路透社稱，這反映出巴西與其最大貿易夥伴中國的經濟聯繫不斷加深。

魯拉13日在上海的新開發銀行總部說：「我們什麼都沒有，最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼東西。我知道大家長久以來習慣了使用美元，但我想，21世紀了，我們可以做一點非常不一樣的事情。」

魯拉還表示，新開發銀行誕生於金磚國家合作夥伴關係的共同願景，即建立一個貧困減少、不平等程度降低、更可持續的世界。羅賽芙出任新開發銀行行長，將憑藉她極其豐富的經歷、在公共政策與國際格局方面的遠見卓識，增強新開發銀行的領導力，以塑造一個更好的、沒有貧困和饑餓的世界。

金磚國家在2013年領導人峰會上決定建立新開發銀行，以簡化金磚國家間的相互結算與貸款業務，從而減少對美元和歐元的依賴，創始成員為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

2021年，新開發銀行啟動擴員，接納孟加拉、埃及、阿拉伯聯合大公國和烏拉圭為新成員國。

外界認為，羅賽芙與金磚國家領導層都可以接觸，這對任何多邊機構來說都是無價的。並且，她還是金磚國家新開發銀行的創始人之一，擁有推動基礎設施專案的經驗，這也將確保她在任期內遵守銀行董事會程序及所有適用法律規則。

在結束金磚銀行訪問後，魯拉一行於13日下午參觀了華為上海研究所以及研究所內展示數位技術及數位經濟最新趨勢的展廳。