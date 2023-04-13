隨著母親節的腳步慢慢接近，全台糕餅業者近期爭相推出各種「吸睛」又美味的主題蛋糕搶市！其中，台中糕餅名店「法布甜」今年母親節檔期主打「草苺皇冠蛋糕」，限量2,000顆！值得一提的是，法布甜今年母親節蛋糕「送」很大，早鳥期間不僅推出四重送活動，且祭出前100名提前預訂的顧客，加碼再送筋膜槍！

法布甜執行長張淑卿表示，全台大缺雞蛋，法布甜為了克服缺蛋問題，早就和蛋商簽訂「保蛋」合約，力求原蛋供應無缺！張淑卿進一步表示，今年主推的草苺皇冠蛋糕，100%新鮮草莓製作，搭配玫瑰膠原果凍、草苺慕斯、覆盆子庫利、巧克力蛋糕體，口感豐富、層次分明，加上鑽面皇冠造型，打卡拍照超吸睛！

張淑卿表示，前100名提前訂購母親節主題蛋糕的顧客，特別贈送價值599元筋膜槍；此外，4月20日前訂購或憑折價券，即可享有1,280元(原價1,580元)、加上免運費優惠；加碼再享保冷袋、卡片、野餐餐具、康乃馨肥皂花等好禮四重送！

另外，對預算有限或不追求儀式感的消費者，法布甜也有標榜養生、美顏的美肌檸檬蛋糕可以選擇，讓消費者花費不多，就可以讓老媽美麗更加分！