2023澎湖國際海上花火節即將開幕，澎湖縣政府13日晚間在觀音亭舉辦試放場次的演練，讓澎湖人與觀光客搶先欣賞今年花火與無人機的魅力，不過，今晚無人機數量只有200台，精彩度略嫌不足，主辦單位似乎也賣個關子，未將精彩的迪士尼圖案秀出，但仍吸引5000多名觀眾，將整個舞台前的草坪擠得滿滿的。
澎湖縣長陳光復致詞表示，2023年適逢迪士尼100周年，澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典無人機主題，伴隨著盛大煙火和迪士尼主題無人機燈光秀，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。
今年澎湖國際海上花火節訂於4月20日至6月29日期間，每周一、四在觀音亭園區舉辦，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀以外，開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，縣府也提高煙火規格，開閉幕每場各30顆12吋高空煙火以外，平日場每場亦各10顆高空煙火，花火也多元變化，各場總計超過200種不同花色，打造出絢麗燦爛的煙火秀。
試放場次特別邀請玄響管樂團，由馬公高中、馬公國中以及湖西國中管樂團合作演出，在晚間7時30分開場演出，晚間8時則施放10分鐘煙火秀，並以200台無人機演出澎湖主題無人機燈光秀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。