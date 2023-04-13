澎湖花火節開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，縣府也提高煙火規格，各場總計超過200種不同花色，打造出絢麗燦爛的煙火秀。（張茂雄攝）

2023澎湖國際海上花火節即將開幕，澎湖縣政府13日晚間在觀音亭舉辦試放場次的演練，讓澎湖人與觀光客搶先欣賞今年花火與無人機的魅力，不過，今晚無人機數量只有200台，精彩度略嫌不足，主辦單位似乎也賣個關子，未將精彩的迪士尼圖案秀出，但仍吸引5000多名觀眾，將整個舞台前的草坪擠得滿滿的。

澎湖縣長陳光復致詞表示，2023年適逢迪士尼100周年，澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典無人機主題，伴隨著盛大煙火和迪士尼主題無人機燈光秀，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。

今年澎湖國際海上花火節訂於4月20日至6月29日期間，每周一、四在觀音亭園區舉辦，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀以外，開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，縣府也提高煙火規格，開閉幕每場各30顆12吋高空煙火以外，平日場每場亦各10顆高空煙火，花火也多元變化，各場總計超過200種不同花色，打造出絢麗燦爛的煙火秀。

試放場次特別邀請玄響管樂團，由馬公高中、馬公國中以及湖西國中管樂團合作演出，在晚間7時30分開場演出，晚間8時則施放10分鐘煙火秀，並以200台無人機演出澎湖主題無人機燈光秀。