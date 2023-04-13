前新北市副議長陳文治是副總統賴清德的手下大將，他今日卻因涉嫌替友人關說違建案，讓拆除大隊同意違建以「保麗龍空心磚」封閉結案，被依貪汙治罪條例的對於主管事務圖利等罪起訴，檢方起訴後移審新北地院，陳文治庭訊時坦承是他決定要用保麗龍空心磚的，但沒有要求拆除大隊以此結案，更無人表示意見，法官最終裁定60萬元交保。

檢方調查，陳文治2021年間涉嫌替劉姓女友人的違建關說，拆除大隊大隊長李冠德、陳姓科長、藍姓承辦人明知該違建夾層須立即拆除，若須封閉仍須使用永久性材質，但仍包庇對方使用保麗龍磚當作夾層結案，使劉女和其公司獲得179萬餘元的違建不法利益，劉女甚至以3420萬轉手違建，因此起訴陳文治、李冠德、陳男和藍男。

全案移審新北地院，陳男和藍男都認罪，兩人都強調，自己當下認為保麗龍材質不符規定，期間也有與李冠德討論材質問題，結案也有附上照片回報，但李冠德卻認為保麗龍磚是建築材料，陳男也稱，處理該案期間也頻被追問什麼時候結案，李男稱要把處置回報給議員。

不過，李男和陳文治都否認犯行，李男表示，同仁都沒有違背法令，他曾到現場看過一次，當時認為可以用白磚等材質來封閉夾層，他是被檢警約談後才知道使用的是保麗龍磚，保麗龍磚有質量好、耐久和耐震等特性，可用於室內空間，但過往沒有使用過保麗龍磚作為夾層。

陳文治也否認犯行，並稱他是自己決定要用保麗龍磚的，因為上網搜尋發現裝潢可以使用類似材質，當時也沒有與拆除大隊討論，他認為即便不合規定，直接拆掉也行。

李男和陳文治辯護人也主張，本案最大爭議是保麗龍磚是否可作為夾層使用，依新北市拆除大隊違建會報決議，規定是使用永久性材料（磚、混凝土等）封閉樓板，但檢方並未函送任何鑑定單位，確認保麗龍磚是否符合市府規定，或曾在實務使用，尚待釐清，另外，李男、陳文治都無收受不法對價利益，若實施羈押可能不符比例原則。

法官最終認為，4人均無羈押必要，因此裁定陳文治、李冠德、陳男和藍男，分別以60萬、20萬、10萬和8萬元交保，均限制住居。