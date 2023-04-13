空氣動力風扇 7兼具散熱、實體按鍵、喇叭三大功能，搭配個性化Aura RGB燈效。建議售價3490元。（ROG玩家共和國提供）

電競手機今晚迎來新機種，ROG玩家共和國舉行ROG Phone 7新機盛典《For Those Who Dare》晚間在線上舉行新品發表會，ROG Phone 7和ROG Phone 7 Ultimate在全球矚目下亮相。

兩款手機都採用高通 Snapdragon 8 Gen 2旗艦級處理器，CPU效能增加15％，GPU強化20％，CPU功耗降低15％ 1 ，安兔兔跑分高達136萬 2 ，搭配全新散熱機制，整體表現大幅提升；除手機本身對稱式雙正面立體揚聲器外，首度於空氣動力風扇 7搭載重低音喇叭，劇院級震撼音效帶著走，滿足極致娛樂的效能，不僅制霸遊戲，也是追動漫、聽音樂的神器。

ROG Phone 7於4月14日中午12點開放專賣店預購網站、ASUS Store及各大電商平台預購，4月21日全通路開賣，登錄送「娛樂禮包 4 三選一」，專賣店與ASUS Store交機再贈延長保固半年。ROGPhone 7 Ultimate則預計5月2日中午12點開放預購。

獨創六層散熱設計，ROG Phone 7和ROG Phone 7 Ultimate對應遊戲時長提供突破性的降溫效果：短時間遊玩(15分鐘內)，啟動360°散熱，透過航太級低雷諾數散熱層，避免處理器過熱掉幀；中度時間遊玩(30分鐘內)則打造革命性「速冷循環液態均溫板」，除面積加大外，創新採用三叉圓柱加冷凝通道，提升168％散熱效率，石墨片設計同步優化；長時間遊玩(60分鐘以上)交給馭熱速冷智慧系統及空氣動力風扇 7，最多可使手機背

面降溫25°C、手機螢幕降溫8°C。ROG Phone 7 Ultimate額外搭載空氣動力散熱閥，裝上風扇後，連動開啟機身散熱閥，引入高速冷氣流直送手機內部，散熱3倍快。

至於大家關心的價格問題，ROG Phone 7 Ultimate 16GB LPDDR5X／ UFS 4.0 512GB 極光白(彩盒內含空氣動力風扇 7)，建議售價3萬9990。 ROG Phone 7 Ultimate ROG Phone 7 16GB LPDDR5X／UFS 4.0 512GB 幻影黑、極光白，建議售價3萬3990。