歐盟統計局13日公布，2月工業生產（包括製造業、採礦業與公共事業）月增1.5％，高於1月的1％與市場預期的0.7％增幅，連兩月攀升，原因在於能源價格下滑消除製造業部分壓力，且供應鏈問題緩解。其中，德國與法國工業產出分別成長2.1％與1.1％。