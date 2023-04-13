大陸傳出「2036年成都奧運會」的消息引發熱議。對於成都是否有申請2036年奧運會的計劃，四川省體育局4月12日表示，目前暫未有相關訊息發布，「官方沒有發布就是沒有。」

發布成都奧運會的自媒體文章表示，未來作為奧運會主場館的天府國際奧體中心由紮哈建築設計事務所設計，外立面使用竹木纏繞，造型宛如蜀漢宮殿。文章中，還「披露」了2036年成都奧運會「申辦會徽」，該標誌由「原研哉」設計，主題為青春熊貓，「將向世界展示成都這個多姿多彩朝氣四射的城市」。

對於成都申辦2036年奧運會的訊息，有網友感懷疑疑，也有網友猜測文章作者「掌握了流量密碼」，另有網友表示「成都很合適，能將大熊貓的元素使用得淋漓盡致從而很好地進行對外傳播，是一個增強文化自信的機會」。

成都申辦奧運會的消息在坊間流傳已久，官方也曾正面回應。2020年11月20日，四川省政府官網披露的一則《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》提到，將聯合外地申辦奧運會。

成都市體育局相關工作人員4月12日下午接受陸媒訪問時表示，該局並不清楚成都是否有申請2036年奧運會的計劃。四川省體育局工作人員在向多個職能科室核實後表示，關於成都是否申請2036年奧運會的計劃，「一切信息以官方網站發布的信息為準，官方網站沒有發布就是沒有。」