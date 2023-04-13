大陸央視網13日報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強12日在北京市調研獨角獸企業發展情況。他強調，要堅定信心，銳意創新，著力開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，為實現經濟運行整體好轉、推動高品質發展注入強勁動力。

在銀河航太（北京）網路技術有限公司，李強察看最新在研產品和已發射衛星模型，不時詢問產品性能、材料、工藝等。他說，衛星網路產業發展方興未艾，要瞄準國際先進水準，支持相關企業加強關鍵技術和核心組件研發攻關，持續降低製造成本，加大應用推廣力度，進一步推動相關產業協同發展。

在北京海博思創科技股份有限公司，李強瞭解公司儲能系統解決方案，察看相關儲能產品和應用案例。他指出，儲能在能源革命中扮演著重要角色，具有廣闊市場空間。要把新能源和儲能產業發展緊密結合起來，進一步加強規畫引導和政策支持，持續推動技術進步，積極支持用戶側儲能多元化發展，更好適應市場變化、滿足用戶需求。

在北京地平線機器人技術研發有限公司，李強聽取公司車規級智慧駕駛晶片的研發和產業化情況介紹。他指出，智慧網聯汽車作為「大號終端」，融合多種功能、滿足多種需求，是一個重要的發展方向，並且中方已經具有一定的優勢。要加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關，著力穩定產業鏈供應鏈，打造更多具有話語權的產品和技術，推動產業發展實現更大突破。

座談交流時，李強充分肯定北京市培育發展獨角獸企業的做法和成效。他強調，獨角獸企業具有高成長性，一定程度上代表了經濟轉型升級的方向。大家展現出的信心和活力，讓大家看到了中國經濟運行整體好轉的強勁動力和高品質發展的前景。企業是科技創新的主體，希望廣大企業特別是科技型企業以創新為使命，打造更多「獨門絕技」「硬核科技」，努力在新領域新賽道脫穎而出，為中國實現高水準科技自立自強作出貢獻。他強調，各級政府要針對科技型企業的成長特點，從企業實際需求出發，為企業發展營造更好的環境和創新生態，促進企業做強做優做大。

大陸國務委員兼國務院祕書長吳政隆陪同調研。