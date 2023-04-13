景氣不明又逢升息，國銀對中小企業放款連二個月呈現衰退。金管會銀行局副局長林志吉13日表示，截至今年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣9兆2,685億元，較上月底減少82.54億元、加上1月減少65.43億元，連二個月減少147.97億元、減幅0.16％。

過去在鼓勵中小企業放款政策推動下，國銀對中小企業放款多半呈現成長，今年卻已連二月下滑，林志吉分析，主要有二因素，一是中小企業對經濟前景不清楚下，借款意願下降，二是利率自去年以來開始快速攀升，墊高借款成本，加上疫情期間的政策低利貸款也陸續到期，部份中小企業到期就積極還款、或是不再動用額度。

林志吉指出，據金管會統計，前一次發生國銀對中小企業放款餘額連2個月下降，是2019年1月及2月，當時連2月共減少96.15億元、減幅0.15％（1月較前月減16.75億元、減幅0.03％、2月較前月減79.4億元、0.12％），而今年前2月國銀對中小企業放款減少147.97億元，為近年相對大的減幅。

林志吉指出，自中小企業放款有統計以來，確實很少出現衰退，即使是2008年金融海嘯時全年也是微幅成長，鼓勵國銀對中小企業放款方案在2008年7月至2009年12月時，一年半期間內成長323億元，當時18個月成長目標訂在3,000億元。今年的放款目標有待討論，去年目標是3,500億元，今年初步暫訂3,500億元，但還要待與經濟部等相關部會討論，並發到行政院核備才能做最終確認。

今年前2月對中小企業放款最積極的前5大銀行，依序為永豐銀行前2月對中小企業放款增加130億元、中信銀行增加近97.9億元、國泰世華銀行增加76億元、合作金庫增加54億元、凱基銀行增加50億元。

金管會統計，今年2月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.75％，占民營企業放款餘額比率為69.20％，分別較上月底之比率減少0.04及增加0.21個百分點；另今年2月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，與上月底相同。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。