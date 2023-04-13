陸方近日宣布將開始對台進行貿易壁壘調查，前駐紐西蘭代表介文汲13日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，台灣跟韓國出口品項重疊最重，大陸跟韓國簽FTA給6％關稅優惠，台灣如果給到5％就很有幫助。台灣2022年對大陸貿易順差1565億美元，不是完全靠電子業，傳產的工具、汽車零組件、高端紡織品、石化產品也有很大依賴，且傳產聘僱員工比較多。ECFA 570幾項對台灣都極關鍵，貿易壁壘調查是比設禁航區還要嚴重的警告！

「我們加入WTO的時候，阿扁那時，就禁了大陸2千多種，我們單方面禁！」介文汲提到，所有東西都有一個稅號，他有8千種多產品，我們禁了2455項，等於大陸有30％的貨品不能賣到台灣，這完全違反WTO的基本規定！我們當時是用國安條款，這也經不起考驗，某些項目可以，但請問國安條款跟大蒜、紅豆進不進口有什麼關係？基本閉著眼睛就把人家3分之1的產品禁了，可是馬英九的時候，大陸提都不提。

「戰備巡航常態化，那個影響沒有這個大！」介文汲表示，什麼叫展開調查？他開始叫大陸的出口商來說：你受了什麼損失？跟美國一樣，大陸把這些抱怨蒐集，最後做一個報告。其實下一步會採取什麼作為？我們不得而知，還是到時候看兩岸關係是什麼樣一個狀況，可是這已經是一個非常嚴重的警告！

主持人盧秀芳問：可能比禁航區影響還要大？「那當然啦！」介文汲舉例，ECFA的早收清單，我們只有570幾項，大陸給我們優惠關稅。譬如大陸的工具母機，WTO最惠國待遇的關稅是15％，可是我可以單方面給你優惠性待遇，可以降到5％。為什麼我們需要那個優惠？因為大陸跟韓國有FTA，所以大陸對韓國的工具母機，一般給15％，他現在給韓國6％！ECFA挑了570幾項，對你都極關鍵，比如說給你5％，對我們就很有幫助！

「為什麼舉韓國？因為我們跟韓國的出口品項重疊最重！」介文汲指出，日本、歐洲可能跟我們不一樣，我們是傳產部分、工具、汽車零組件，還有高端紡織品、石化產品，靠ECFA的早收清單，我們在大陸為什麼能賺1565億？不是完全靠電子業，傳產也有很大一部分依賴，請問這個部份如果沒有的話。傳產的特性是，他聘僱的員工比較多，台積電140億美金的廠，雇的員工可能不到1千人！

介文汲強調，這是大陸的一個嚴重警告！