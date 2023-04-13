武打男星成龍早年主演《醉拳》、《警察故事》、《蛇形刁手》等經典港片，拳拳到肉的真功夫跟拒用替身的敬業態度，讓他即使現年已68歲，仍為華人影壇界的傳奇人物。日前成龍跑新片《龍馬精神》宣傳活動時，拿22歲男偶像易烊千璽舉例，感嘆金主只重視流量，儘管事後澄清是斷章取義，仍惹怒大批粉絲，不過換作這句「很高興和這麼爛的演員合作」的發言，反而引起網友認同。

最近微博流傳一段對話截圖，可見原PO表示不久前成龍到學校宣傳《龍馬精神》，竟口誤表示：「很高興能和這麼爛的演員合作」，隨後火速澄清是國語不好，本意是想稱讚合作演員能力優秀，據悉，該片的演員除了成龍，尚有劉浩存、郭麒麟、吳京等大咖演員，但「謀女郎」劉浩存的演技卻為人詬病，因此這段口誤引來網友狂讚：「不小心說了大實話」、「是可以笑的嗎？」、「不能是故意把心裡話，都說出來了吧」、「張藝謀要生氣了」、「暗示劉浩存是爛演員。」

成龍因國語不好口誤，趕緊澄清。(圖/微博)

事實上，年僅23歲的女星劉浩存長相清純、甜美，又有獨特空靈氣質，頗受國際大導張藝謀青睞，2020年在電影《一秒鐘》海選脫穎而出，飾演女主角「劉閨女」，隔年又受邀出演《懸崖之上》，可說起點非常高，但許多網友質疑劉浩存的演技過於生硬，加上劉浩存的媽媽被爆出開設舞蹈班時，指導不當導致7歲女孩終生癱瘓，卻不願承擔賠償責任，導致風評不佳，因此這次《龍馬精神》票房不如預期，就有網友把責任歸咎給劉浩存，形容她是最大敗筆。