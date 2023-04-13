新北市警方去年11月偵破國內首宗台版柬埔寨案，救出58名被害人，但有3人慘遭凌虐致死，幕後主嫌「藍道」杜承哲躲5個月，11日才遭逮捕，檢警過濾杜的手機，發現他在手機telegram群組中，指示機房同夥行事準則：「不認真就打、學不會就打！」，不論是手下還是肉票不乖就是痛打。
藍道落網後，原先被逮的幹部「茶董」、「S姐」，都指證他才是真正的首腦，據指出，杜原本是廚師，後來嫌賺太少，加入詐騙集團的水房，因為行事狠辣、明快，屢遭上級「提拔」，最後自立門戶，「假求職真拘禁」50餘人，從中獲利近4億元。
檢警清查他的手機，發現他曾多次向手下提到「不乖就是打」，對新同事要「派人下去教」、「不認真就打」、「學不會就打」，車主（肉票）不乖就灌吃FM2、用電擊棒修理。
此外他也強調利益至上，告知同夥「扣掉一切開銷淨利要60％」、「客服沒了再會聊也沒辦法創造收入」、「新人一個月至少要5、6單」，如果達不到就汰除。
檢警還發現，平時住在台中市北屯區社區大樓，駕駛保時捷跑車往返台中及新北市，生活闊綽，杜妻去年生下1女，杜為此十分高興，還匯了200多萬給妻子當「獎勵」。
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