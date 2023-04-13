警方查獲566公斤喵喵毒品原料。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方逮捕涉嫌運毒吳姓男子，後續依毒品、走私罪嫌遭到屏東地檢署起訴。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心去年底獲報，有運毒製毒集團從大陸走私大批毒品喵喵原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」，經多日調查，月前至屏東九如鄉，將運毒的吳姓男子逮捕，並查獲偽裝魚飼料袋的「2-溴-4-甲基苯丙酮」566公斤。檢警指出，提煉可製成喵喵毒品382公斤，黑市價可達1億5280萬、分裝毒品咖啡包更能獲利逾5億7000萬。後續吳男依毒品、走私等罪嫌起訴，警方持續追查其餘共犯。

南打指出，去年底接獲有運毒製毒集團向大陸走私毒品原料入境，再製成毒品牟取暴利，隨即報請澎湖地檢署指揮偵辦並組成專案小組調查，經多日調查，發現運毒製毒集團將毒品原料走私入境後，由吳男協助運送。

警方持續調查，並於2月13日下午2時許，發現吳男先前往高雄鼓山一路與臨海三路，載著毒品原料至到九如鄉九如路2段住處後，再將毒品原料搬到事先向不知情友人借的小貨車上藏放。警方見機不可失，趁吳男不備時，上前將他逮捕，並在貨車上查獲566公斤喵喵毒品原料。

吳男落網後，澎檢隨即與屏東地方檢察署協力接續偵辦，屏檢指出，去年12月綽號「義哥」男子以及「義哥」所屬集團，以高額報酬請吳男協助運送毒品原料，還將毒品原料偽裝成魚飼料袋，避免遭到查緝。2月13日吳男前往高雄就是與「義哥」所屬集團相約運毒，將毒品運送至九如鄉目的地時，還在等候集團來電進一步指示送達地點就遭到警方逮捕。

檢警指出，566公斤喵喵毒品原料可提煉成品達382公斤，黑市價可達1億5280 萬元；若再依市售每毒咖啡包約摻入0.2 公克、每包300至400元計算，將可製作近191萬包毒咖啡包，對外販售後至少可得逾5億7000萬元不法利益。

後續吳男4月11日依《毒品危害防制條例》、《懲治走私條例》罪嫌起訴，警方也正追查「義哥」以及「義哥」所屬集團等共犯。

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