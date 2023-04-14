法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）今天迎來70歲生日，但不要指望她談論這件事。

她今年1月曾告訴女性生活雜誌「S雜誌」，「在4月13日我滿70歲生日那天，等著看吧，你絕對會聽到消息。我那天什麼都不會讀」，毫不掩飾對於媒體即將鋪天蓋地報導她年齡的情況感到恐懼。

碧姬與前夫育有3名子女，之後嫁給小她25歲的馬克宏（Emmanuel Macron）。兩人成婚數十年來，她不斷被提醒與丈夫間的年齡差距。

碧姬與馬克宏相遇在法國東北部的一所私立學校，當時碧姬是學校老師，而馬克宏是她的學生。

當馬克宏作為經濟部長首次走進大眾視野，而後在2016年成為總統候選人後，老妻少夫的婚姻引起轟動，很多人懷疑這對不尋常的夫婦關係是否真實。

馬克宏夫婦老妻少夫的婚姻引起轟動，不過兩人以緊密的關係說服了懷疑論者。（圖/ 美聯社）

儘管兩人以緊密的關係說服了懷疑論者，大眾對這對打破常規的夫婦，以及對碧姬年齡的關注從未停止。

碧姬在採訪中對「S雜誌」表示：「我從未宣揚過我們的夫婦關係：這種關係雖然存在，但無法解釋。」她補充：「顯然（和伴侶）處在同一個年齡層，會讓一段關係比較容易。」

碧姬的辦公室拒絕回應法新社她在這個重要日子的計畫。（譯者：王嘉語/核稿：戴雅真）1120413