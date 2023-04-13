黃金價格上周突破2,000美元/盎司後，在高點盤整數日，13日直接衝上2,028.7美元，重現2022年3月逼近2,030美元的近年高價位，前後兩次金價噴出時隔13個月，實際上都和「戰爭」有關，去年3月為俄烏戰爭如火如荼開打，這次原因還是俄烏戰爭，但卻是國際軍情透露今年將迎不到戰爭結束。

金價站穩在2,000美元以上具有關鍵意義，近日市況是2020年8月以來周線的首次站上。FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga指出，今年3月初以來，黃金價格上漲超過10％，自去年9月低點以來，上漲了25％，現在要考量的是「這樣的漲勢能否繼續？」，尤其是多頭派能否繼續一鼓作氣地將金價推升至2,075.47美元的歷史高位。

渣打銀行財富管理團隊13日表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、升息見頂、經濟衰退疑慮的三大因素下，上調未來12個月金價目標至2,100美元，從技術面看，日線圖和周線圖上相對強弱指標均顯示超買狀態。而且，黃金在過去的經濟衰退中表現優異，增強了渣打銀行對此類資產的信心。

UBS瑞銀財管CIO亦最新上調金價2024年3月末預測值，由原來的2,100美元升至2,200美元。UBS財富管理團隊認為，在評估持有黃金的優點時，其長期表現和保值能力非常重要，黃金價格的平均波動率較低、且具更佳的避險特性，尤其以主要貨幣計價時，金價的表現甚至更佳。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲提醒，黃金在抗通脹的表現上並不完美，在美國高通膨正在緩解的現在，金價才又有表現，滙豐定位黃金始終是分散風險的工具之一，景氣前景愈是不確定，愈需要黃金在資產組合上的配置。近期破2,000美元的金價相當接近高點，估計會在1,800～2,000美元之間波動。