法務部近日將展開一波檢察首長調動，預估有4至6個職缺，法務部檢察官人事審議委員會民選委員13日開會後決定推薦法務部常次林錦村、行政執行署長林慶宗等12人，預計14日開會提出名單，供法務部長蔡清祥圈選6人。

法務部因行政執行署署長林慶宗將屆齡65歲，依法應回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲屆滿檢察長任職及年齡70歲上限，另有法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，決定啟動一波檢察首長異動，這波檢察首長調動，是法務部長蔡清祥任內第5次的檢察首長調動。

法務部預估檢察長職缺為4至6名，並考量今年底重點是明年總統大選查察賄選工作，提前展開檢察長遴選作業。法務部檢審會民選委員讓有意願或受推薦的檢察官報名參加遴選，上月31日完成公告程序，共有21人爭取檢察長遴選。

檢審會民選委員今開會針對21人名單進行討論，最終確認推薦12人入圍名單，將於明天的檢審會上提出，供法務部長蔡清祥圈選其中6人；檢審會4月21日就會公布這波檢察長派任名單。

檢審會民選委員討論確認的12人入圍名單如下：

1.林慶宗(法務部行政執行署署長26期)

2.林錦村(法務部常務次長28期)

3.王文德(法務部綜合規劃司司長30期)

4.顏迺偉(法務部主任秘書33期)

5.汪南均(法務部國際及兩岸法律司副司長 33期)

6.吳慧蘭(台灣高等檢察署檢察官 33期)

7.曾昭愷(台南高分檢檢察官派兼司法院政風處處長 34期)

8.柯宜汾(法務部司法官學院教務組長 36期)

9.陳佳秀(法務部保護司副司長 37期)

10.林漢強(台北檢察署檢察官派駐廉政署視察室主任 38期)

11.謝謂誠(台中地檢察署檢察官 38期)

12.周士榆(台北地檢署檢察官借調國家安全局政風處處長 39期)