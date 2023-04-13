台中一名已婚人夫與按摩店小姐發生不倫戀，被大兒子當場抓姦，沒想到2人卻愛的更放肆，按摩妹竟囂張跑到大兒子臉書留言「有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的妹妹」，讓正宮氣炸向丈夫及按摩妹提告求償50萬，法官判2人須連帶給付正宮40萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張丈夫自去年2月開始即頻繁至某間按摩館按摩，同年4月22日她接獲不明男子電話告知丈夫在該按摩館，隨即通知大兒子去找爸爸，怎料大兒子衝進去房間時，竟目睹丈夫與小三赤裸上身、衣衫不整之模樣。

此後，丈夫更變本加厲每天前往按摩館，甚至半夜偷跑出去過夜至凌晨才回家，而她也在房間中發現威而鋼等壯陽藥物，他們夫妻間已無任何性行為，但丈夫每次出門後，壯陽藥都會減少，顯見丈夫與小三間有發生性行為。

去年7月23日，小三還故意在大兒子的臉書貼文留言：「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我，他還開店給我做，你能對我怎樣，他時常在店這邊」、「有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」，甚至將自己的臉書感情狀態更新為「穩定交往中」，並張貼丈夫照片，發文「我最愛的男人」並同時標記「覺得戀愛ing」。

正宮控訴，當她質問丈夫臉書貼文時，他先是編織謊言否認，後才下跪坦承2人姦情，並出資為小三開設按摩館，但丈夫迄今仍不認為自己外遇的行為有愧於家人，索性乾脆每天與小三一同用餐、生活，2人已宛如同居般生活，讓她崩潰向2人提告求償50萬元。

法庭審理時，2人辯稱，除在按摩店內按摩服務外，並無任何越矩行為，臉書貼文是遭他人盜用所發，並非小三所寫。

不過法官勘驗大兒子證詞及相關證據，2人雖稱該網路留言是被盜用，但並未提出證據證明，因此認為2人行為已侵害正宮配偶權，判2人須連帶給付正宮40萬元，可上訴。