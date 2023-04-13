大陸要針對台灣2千多項商品進行貿易壁壘調查，國民黨立委賴士葆今天在臉書發文指出，蔡政府「親美仇中」的政策由來已久，想都知道不再讓利這天總會來到。經濟部和農委會原本有很長的時間可做前瞻性的規畫，但經濟部長王美花和農委會陳吉仲這些年來從沒提出具體因應措施。

賴士葆說，大陸要針對台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，時間起迄從副總統兼民進黨主席賴清德宣布參選總統到明年大選投票前，顯然很針對性，有濃濃的政治意涵。台灣禁止大陸多項工業及農業產品進口，明顯的違背WTO公平貿易與市場准入的基本原則，我方該如何因應？

賴士葆指出，儘管ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》訂定之初，曾經被民進黨嚴重的汙名化，把ECFA視為毒蛇猛獸，後來證明ECFA真的打通經濟任督二脈，讓台灣經濟更加發展，讓產業受益。蔡政府上台幾年來，沒有將之取消，繼續享受ECFA早收清單讓利的成果。

他說，蔡政府「親美仇中」的政策由來已久，兩岸兵戎對峙的氛圍，想都知道不再讓利這一天總會來到。在商言商，貿易本該回歸市場機制，靠讓利或是政府的補助都不是長久之計，經濟部和農委會有很長的時間可以做前瞻性的規畫和引導擺脫中國大陸的市場，請問王美花和陳吉仲：這些年來，針對2455項將被調查的產品，你們做了多少規畫引導分散產品到其他國家銷售？

賴士葆強調，經濟是台灣的命脈，王美花說「願與對岸磋商。」但在兩岸劍拔弩張，大陸剛結束對台軍演，又要在台北部畫禁航區，不要樂觀的期待與對岸磋商會有保障農民和業者的結果。現在開始到貿易壁壘調查結束，到將來進入WTO仲裁規範之前，經濟部和農委會的具體措施是什麼？