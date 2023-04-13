Fed在周三出爐的3月21-22日會議紀錄提到，矽谷銀行、標誌銀行這2家中型銀行倒閉的風暴，讓Fed官員在上月例會考慮暫停升息。但他們最終的結論是，監管單位已平息銀行壓力，升息1碼合理。

Fed上月例會還是決議升息1碼後，聯邦基金利率來到4.75％和5％區間，升抵2007年來最高水位，紀錄顯示，當時與會的18名官員全數支持升息。而Fed官員維持去年12月預測，終端利率在5.1％，意味今年內僅會再升息一次。

紀錄指出，Fed官員在會中預期，受銀行倒閉風暴衝擊，美國經濟恐怕在今年稍晚陷入衰退，這係Fed去年3月啟動升息循環以來，首度做此預測。之前Fed官員判斷，今年發生衰退與不會衰退的機率是五五波。

至於Fed未來政策走向，3月會議紀錄暗示內部潛藏政策分歧。部分官員指經濟意外加劇放緩的風險升高，另有官員強調今年通膨展望還是沒有趨緩。

Fed官員做出結論，鑑於物價壓力及勞力需求強勁，「他們預期額外的緊縮政策或許適當」，好將通膨率拉低到2％目標。官員還透露，他們在權衡下一步時，會密切關注銀行放貸情況。

而周三發布的美國3月消費者物價指數（CPI），年增率降至5％低於預期，來到近2年新低後，高盛集團經濟學家發表研究報告預測，6月例會Fed應會停下升息腳步。

但哈祖斯（Jan Hatzius）領銜的高盛經濟學家，在研究報告中表示，他們仍預期Fed將在下月例會升息。高盛先前預測，Fed會接連在5、6月例會調高基準利率。

3月通膨報告出爐後，芝商所（CME）利率期貨報價幾無變動，交易員仍普遍預期聯準會5月升1碼、6月按兵不動，7月降息機率不小。