北韓13日上午向東部海域試射一枚新型彈道飛彈，日本稱可能是洲際彈道飛彈（ICBM）級別，落在日方疆域外。日本政府一度快速發布「全國瞬時警報系統」（J-ALERT），敦促北海道居民避難，但由於預測飛彈落點有誤，在約20分鐘後訂正指示。美日韓三國朝核問題磋商首席代表（對朝代表）當天則通電話，強調強硬應對北韓挑釁。

韓國聯合參謀本部（聯參）表示，13日上午7點23分許探測到1枚彈道飛彈從平壤地區升空，飛向朝鮮半島東部海域。該飛彈發射仰角比正常角度大，飛行約1000公里。該飛彈最高飛行高度低於3000公里，若以30到45度的正常仰角發射，射程約為5000公里，被歸類為中遠程彈道飛彈（IRBM）以上級別。日方則稱可能是ICBM級別，而ICBM射程可達1萬公里以上。

韓聯社說，北韓此次有利用固體燃料射彈的可能性，若是將為首度發射固體燃料彈道飛彈。這是北韓今年第9次射彈，最近一次試射IRBM以上級別是在上月16日發射「火星-17型」ICBM。

另據共同社報導，日本防衛省稱飛彈發射時間為上午7點22分左右，J-ALERT在7點55分發出訊息稱「可能在上午8點前後落入北海道附近。請大家立即疏散」。不過8點15分過後，海上保安廳援引防衛省的情報稱飛彈可能已經落下。日本政府在速報系統Em-Net中表示「查證情報後發現，已確認落在北海道及其附近的可能性消失，特此更正」。

日本官房長官松野博一就預測飛彈落點有誤的原因說：「探測到飛彈後不久，它就從雷達上消失蹤影。在訊息有限下，系統生成了航跡」。他強調，發出疏散指示是從國民安全最優先的觀點出發，「判斷妥當」。據報導，日本政府原本推測飛彈有可能落在北海道西南部的陸地上。

當天，日本首相岸田文雄改變預定行程前往官邸，向媒體說明稱飛彈「未落在我國疆域內」，曾還表示將確認J-ALERT的準確性。防衛相濱田靖一稱，飛彈可能是以比通常情況更高的角度發射的，未發現其飛向日本的專屬經濟區（EEZ）內。日本政府召開國家安全保障會議（NSC），確認了情況。

日本政府對北韓射彈嚴正抗議。美日韓三國對朝代表13日也通電話，強烈譴責北韓公然違反多項聯合國安理會決議。三國代表指出，這凸顯美日韓三邊安全合作的重要性，今後將強有力地應對北韓的一切挑釁。三方強調國際社會應團結一致堅決應對北韓挑釁，為此三國將密切溝通與協作。