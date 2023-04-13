美國經濟數據緩和市場升息預期，10年期美債殖利率來到3.37%。美股周四（13日）3大指數開高，道瓊工業指數平盤震盪，那斯達克指數漲約0.9%，費城半導體指數則跌約0.3%。

截至台北時間22點02分，道瓊工業指數上漲9.6點（或0.03%），暫報33656.01點；那斯達克指數上漲108.37點（或0.91%），暫報12037.7點；標普500指上漲11.72點（或0.29%），暫報4103.67點；費城半導體指數下跌9.94點（或0.33%），暫報3042.57點。

5大科技巨頭同步開高，蘋果漲逾1.7%，谷歌、Meta、亞馬遜漲逾2%。半導體類股表現普遍疲弱，美光跌逾1%，輝達、超微小跌，台積電ADR跌約0.2%，聯電ADR漲0.3%。

美國3月生產者物價指數（PPI）年增2.7%，低於市場預期3%，且遠低於前值4.9%，連九個月呈下滑趨勢，月增則為負0.8%，低於預期及前值。

美國上周初領失業金人數則報23.9萬人，略高市場預期，續領失業金人數則報181萬人。