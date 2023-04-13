自動駕駛雖然引來不少知名投資界與汽車業者的揶揄，但汽車與科技界投入研發的熱度不減。大陸知名網約車滴滴打車最近發布滴滴神經元（DiDi NEURON）自動駕駛概念車，最受矚目的是內置機械臂，能實現包括端茶倒水甚至叫醒乘客等多種服務，號稱能最大程度優化乘坐體驗與運營需求。

《快科技》報導，滴滴自動駕駛開放日上，滴滴發佈自動駕駛概念車DiDi NEURON。據了解，DiDi NEURON車頭配備5塊螢幕，目的是將車的狀態告訴車外的人，例如左轉、到站等等。

DiDi NEURON車頭配備5塊螢幕，目的是將車的狀態告訴車外的人，全車擁有21個攝像頭、8具雷射雷達、6毫米波雷達。（圖／快科技）

報導說，DiDi NEURON概念車長4500mm，軸距為3200mm。全身擁有21攝像頭、8具雷射雷達、6毫米波雷達，而且新車完全取消了駕駛座位，最大限度釋放了乘坐空間。

至於車內大螢幕上的互動系統可以執行會議、遊戲、街景介紹、氛圍選擇等多種功能，將出行過程與豐富的場景結合。

DiDiNEURON內置機械臂可以執行端茶倒水、叫醒乘客與提行李等功能。（圖／快科技）

報導指出，最令人眼精一亮的是新車配備內置機械臂，可以實現車內外的多種服務，如提行李、遞水、叫醒等，最大程度優化乘坐體驗與運營需求。

滴滴出行技術長兼自動駕駛執行長張博介紹，目前最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區域內，實現混合派單。亦即起點與終點均在區域內的訂單，用戶能在滴滴APP上直接看到「自動駕駛」選項並用於叫車，以獲得滴滴自動駕駛帶來的服務體驗。

而滴滴營運長孟醒則表示，滴滴在研發自動駕駛出行的同時，也在探索適應規模無人化運營場景的技術解決方案，率先在業內推出自動駕駛自動化的運維中心「慧桔港」。在此一系統中，機器人可透過智慧化系統功能地對車輛進行沖洗、充電、檢測、維修、保養，停放等，全流程自動化率達90%。