台達電是台灣電動車充電樁先行者，也是台灣眾多投入充電樁的電機、電子業者中，率先接獲電動車龍頭特斯拉家用充電器的業者，徐瑞源表示，台達電從買車附贈的家用充電器、到賣場所用的50kW充電樁、單槍輸出可達400kW的快充，到全球最大連續充電電流最高的540安培，台達電都有生產。

也因為台達電已經打入美國最大民營充電樁業者EVGo、也成為許多傳統車廠電動車家用充電器的供應商，徐瑞源表示台達電充電樁全球出貨量累積已有200萬台。對比去年第四季台達電充電樁累積出貨量約150萬台來說，台達電衝地樁出貨量不到半年就增加25％。

而在電動車方面，林志毅表示，電動車有三大電與三小電，三大電包括電池、馬達驅動器與驅動馬達，三小電則是車載充電器、DC—DC、充電控制ECU，台達電除了電池之外都有生產，目前車載充電器全球市佔率已超過10％，目標是達到15％。

林志毅進一步表示，全球前十大汽車集團的主要品牌中，台達電已經囊括72％，包括賓士、德國福斯集團、美國通用集團、日本豐田、Stellantis集團等。

台達電在台灣國際智慧移動展中，以智慧充電站為主題，展出電動車動力與電控方案、微電網概念的充電樁等，而台達電也首度對外亮相針對電動機車與電動腳踏車車的動力系統及充電與電源模組，展出包括e-Bike 中置馬達以及高整合度的側掛一體機動力系統，台達電表示，雙輪用產品亦已成功拓展至電動多功能車、高爾夫球車、三輪代步車等。