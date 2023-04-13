新北市第三消防大隊自今年3月13日本月5日近一個月內，在出勤OHCA救護案中，成功救回3名患者並康復出院，旁人在第一時間施展CPR功不可沒；新北市消防局長李清安表示，第一時間替OHCA患者施展CPR，將大幅提高到院前的存活率，為患者爭取到院後的治療及康復出院的機會。

OHCA即「到院前心肺功能停止」，新北市近年加強推廣CPR普及化，讓多數民眾學會正確的CPR後，當有人突然倒地失去生命徵象時，可以再第一時間施展CPR，為救護人員爭取救命時間，而新北市的OHCA患者康復出院率從2010年起逐年提高，由原本的3.1％成長最高達10.71％，是六都中最高。

今年在近1個月內3次成功挽救無生命徵象民眾，其中第一案發生3月13日，淡水67歲老翁在打桌球時突倒地，身旁的教友報警球后後，接受指揮中心線上指導執行DA-CPR（派遣線上指導心肺復甦術），當三芝消防分隊的救護人員趕抵現場後，立即給予急救處置並送淡水馬偕醫院急救，而患者在住院治療18天後即成功康復出院。

第二則發生在3月27日，蘆洲22歲男子在家裡工作時突然失去生命徵象，家屬立即執行CPR並報警求助，新北消防局立即派遣鷺江消防分隊及高階救護機動支援隊(TP＋)救護人員到場急救，後送新光醫院治療，住院14天便康復出院。

第三案則發生在4月5日，蘆洲66歲男技師在修車過程突倒地，同事報案求助後接受指揮中心指導執行CPR，蘆洲消防分隊救護人員趕到現場接手急救後，緊急送到聯合醫院三重院區搶救，所幸患者住院2天後意識清醒。

第三救災救護大隊長陳志德表示，這些案件的患者分別由熱心教友、家人及同事在第一時間協助執行CPR，降低患者腦部因缺氧而受損的機率，再由新北消防局訓練有素的救護人員接手執行專業的評估與處置，患者在入院治療後康復出院即返回正常生活，急救醫療各環節功不可沒。

新北市消防局長李清安表示，近年積極推動並協助市府各局處及私人場所CPR訓練，期望生命之鏈之第二步驟「儘早高品質CPR」，可以在患者倒下後立即有旁人介入執行，並呼籲當身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應勇敢接受消防局指揮中心指導立即執行CPR(DA-CPR)，就會有很高機率能提升患者到院前的存活率，繼而救人一命。