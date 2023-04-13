大陸女星張穎穎過往因與汪小菲一事在陸網上掀起諸多討論。其中，她去年被一名自稱是同學的網友指控年齡造假、利用流產騙錢等，對此張穎穎也不忍了開告，而今(13日)判決結果出爐，她曬出判決書並稱會將賠償金額捐出。

汪小菲過往曾認愛女星張穎穎，雖然日後兩人以分手作結，但張穎穎仍捲入不少風波，不僅汪母張蘭曾多次直言不喜愛她，更有網友自稱是張穎穎的同學，出面爆料她曾利用流產一事騙取錢財，更表示「她在汪小菲身上故技重施」，此外，還有諸多網友紛紛在張穎穎的微博上狂酸她是「第三者」，使她一時深陷負面傳聞中。

對此，張穎穎也不忍了，在微博上發文稱：「目前網路上以我同學身分發表的言論皆為汙衊造謠，我將會對其採取法律手段維護自身的權益。」事隔半年後，她於今日在微博上曬出一份判決書的截圖，寫下：「假同學一事，時隔半年多，終於等到判決書，感恩。」而判決書可見，被告不僅需在微博上發文向張穎穎致歉，還須賠償精神損害撫慰金以及經濟損失共計人民幣18000元(約新台幣8萬元)。

另外，張穎穎也表示會將賠償金全數捐出：「期望能為有需要的人盡自己的棉薄之力」，並曬出捐款證書。而消息傳出後，在陸網上也引發討論，有人認為「造謠一事相當可惡」，紛紛表示：「就事論事，對女生造黃謠真的很可惡」、「當時那個帳號的口氣還挺硬的，沒想到結果竟然會這樣」、「還有特別P圖傳播謠言的也很可惡。」

張穎穎在微博上曬出判決書並表示會將賠償金額捐出。(圖／翻攝自張穎穎微博)

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