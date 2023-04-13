14日李靚蕾將迎來37歲生日，近日她曬出和閨密慶生照片，氣色看上去非常好，似乎已走出離婚陰霾，而穿著爆乳背心的許瑋甯格外搶鏡，好身材意外成亮點。

李靚蕾13日PO出和許瑋甯、名媛Elin等好友聚會的照片，提前歡慶生日，她在閨密圍繞下高唱生日快樂歌，還開心許願、切蛋糕，最後擠在一起留下多張合影，而她看上去精神奕奕、氣色相當好，雖然和王力宏的官司尚未落幕，但也漸漸展開新生活。

許瑋甯穿爆乳背心意外搶鏡。（圖／取自李靚蕾IG）

李靚蕾和閨密開心慶生。（圖／取自李靚蕾IG）

另外，穿著粉紅色低胸小背心的許瑋甯，爆乳見客，火辣又甜美的私服，意外讓好身材搶鏡。其實，李靚蕾的貴婦閨密Elin在她婚變時，曾公開發文聲援，如今生日也陪在身邊，足見兩人的好交情。

而王力宏近來則積極復出歌壇，2月在美國舉行演唱會後，之前也宣布6月將在泰國開唱，門票更火速完售，這是他首度在曼谷開唱，並特別邀請「泰國吉他之神」Jack Thammarat助陣，讓人相當期待他們會擦出怎樣的火花。