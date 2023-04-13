南韓媒體12日報導，與美國已達成協議，將出借美方50萬發155公厘口徑砲彈，此舉將使華盛頓在提供烏克蘭彈藥上有更多彈性。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目強調，烏克蘭在醞釀春季攻勢，很早就商量請南韓提供砲彈，南韓怕俄國制裁，接下來也一定會碰到俄方一些動作。但俄烏停火也沒有那麼悲觀，因為中國大陸今年要扮演的形象是和平締造者，所以蔡麥會後，3天共軍演習結束後，台海危機軍事部分就到此為止。

「南部戰區應該不是針對台灣啦！那是針對南海。」郭正亮表示，因為美國最近在跟菲律賓軍演，而且下半年可能會搞南海行為準則，所以美國會不斷地示強，我們會陸續看到美國在這一帶演習。菲律賓這個是空前大，美國投入1萬2千人，菲律賓投入5千人，所以這是很大的演習。接下來估計還會在新加坡那一帶演習。

郭正亮提到，而且中法聯合聲明有包括法國南太平洋的島嶼，之間要進行戰略對話，各種形勢都在演變當中，就是你布陣、我也布陣這樣。

「我不認為台海危機，軍事的部分今年台灣還會再有！」郭正亮強調，應該就是這3天演習結束，軍事到此為止。因為中國大陸今年要扮演的形象是和平締造者，包括中東、包括俄烏。在台海就是一個反應，對蔡英文見麥卡錫的一個抗議，所以接下來他沒有理由針對台灣再布局軍事演習。

郭正亮指出，所以也沒有那麼悲觀，說俄烏今年都沒有機會停火。確實有在醞釀一個春季攻勢，春季攻勢已經拖到了，原因很複雜，包括烏克蘭的武器還沒備齊，包括天氣不好，地很泥濘，難以進行反攻。所以韓國這個新聞是很嚴重的，借美國砲彈，一定是要給烏克蘭，不然要幹嘛？美國難道用得到這種武器嗎？這個已經傳很久了，就是說烏克蘭早就跟韓國說，可不可以提供我砲彈？韓國就怕俄羅斯會制裁他。

「所以他一直很猶豫，就變成這個形式。」郭正亮直言，這個形式在軍事上意義不大，因為美國還是會交給烏克蘭。所以韓國接下來一定會碰到俄羅斯的一些動作。最近大家就是在摸底，就是說你到底是要怎樣？比如中國跟馬克宏講，接下來到底法國你的和平方案是什麼？