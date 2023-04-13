V27是全球首款搭載聯發科中階處理器天璣7200的手機，主打人像拍照，後置主相機為三鏡頭組合，主相機為感光面積提升59％、vivo向索尼訂製的感光元件IMX766V，並搭配光學與電子雙重防手震，前置鏡頭則為5,000萬畫素並支援自動對焦，4,600毫安培電池與66瓦快充，充電19分鐘可以充到半滿。

在規格與價格符合台灣消費者胃口下，vivo宣布，V27上市10天，銷售量較前一代成長近5倍，三款機種顏色以主打新色「顏如玉」及「粉黛金」備受消費者青睞，8GB RAM+256GB ROM規格裡「顏如玉」銷售占比逾8成；12GB RAM+256GB ROM 規格裡「粉黛金」則占銷售7成。

台灣民眾的媽祖信仰虔誠，媽祖遶境活動近年來越辦越盛大，看好這個商機，vivo宣布與大甲鎮瀾宮合作推出V27限量聯名周邊禮盒，自4月17日起至指定通路購買V27，即贈過香爐祈福加持過的vivo X大甲媽祖專屬聯名禮盒，內含手機保護殼及手機掛繩組、Q版媽祖畫像。