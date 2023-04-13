沒受到休兵4天影響打擊手感，樂天桃猿全場共敲出14支安打，包含新秀捕手宋嘉翔單場3安還敲出生涯首轟，以9比3擊敗富邦悍將，避免陷入連敗也持續暫居上半季龍頭位置；富邦則中止近期2連勝。

桃猿先發投手霍爾開局雖然先被王正棠敲三壘安打後失掉1分，但他很快回穩，接下來5個半局都未再失分，總計先發6局投出6次三振、被敲5支安打失1分，奪下個人2連勝。

桃猿打線在2局上突破富邦先發投手陳仕朋，宋嘉翔、林承飛、陳晨威、林立、成晉連5棒敲安，郭嚴文吞K後林泓育又敲安，桃猿一口氣攻下4分也把他打退場，陳仕朋僅投1.1局改寫個人最短先發局數。

總教練曾豪駒賽後表示，霍爾此役整體都比上一場更穩定，速球、變化球都能有效壓制對方。桃猿此役共敲出雙位數安打，其中新秀捕手宋嘉翔單場3安「猛打賞」，個人貢獻3打點、2得分，還在8局上從郭俊麟手中敲出生涯首轟，獲選單場MVP。

樂天桃猿捕手宋嘉翔。（杜宜諳攝）