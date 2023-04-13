台灣的啦啦隊女神從峮峮、林襄到從韓國來台發展的李多慧，凡有新動向總會引起熱烈討論；近日有網友發現來自富邦悍將&勇士啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹在場邊的應援影片，不到1分半鐘的震憾畫面引起討論，網友全暈了，直呼慈妹是「啦啦隊新女神」。
有網友在網路論壇《批踢踢實業坊》發文，好奇「慈妹和林襄哪個才是最頂的？」他在YouTube看到慈妹先前一段場邊應援的影片，沒想到驚為天人，不到1分半震動幅度直接可以威脅到林襄，震撼畫面也立刻在網上瘋傳。
不少人內行球迷都跳出來大讚，「慈妹越來越有魅力，最頂啦」、「前幾天在那邊期待李多慧，我愛本土的啦」、「看不出來慈妹那麼兇」、「慈妹真天然美女，身材啊嘶」；但也有其他網友抱持不同看法，「啦啦隊女神我只服峮峮」、「秀秀子我的愛」、「短今才能贏」、「每個都好香，小朋友才做選擇」。
慈妹從2017年加入「Fubon Angels」就擁有高人氣，嬌小身材卻有傲人上圍，更是運動藝術系街舞組畢業，跳起舞來既養眼又專業，過去還被冠上「小周子瑜」的封號。
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