詐騙集團囂張連金管會的名都敢冒用，金管會加大力度修法打詐！金管會證期局副局長高晶萍13日宣布修《投信顧法第70條之一》，對廣告刊播者提出六大禁令，像是不能保證獲利、冒用名人招攬投資等；對Google、Meta（臉書母公司）等網路平台業者則有五大義務，還明定網路平台提供者的損害賠償責任，此法經立法院三讀通過、總統公布就可上路。

高晶萍表示，金管會送行政院修《投信顧法》主要是新增70條之一，有兩大重點，一、明定非屬合法投信顧業者，不得從事投信顧或全委投資的廣告、公開說明會及其他營業活動。

非屬投信顧業者，為涉及有價證券投資或業務招攬廣告，禁止六大刊登行為，包括一、使人誤信經核准經營特許業務，二、從事投資分析同時，有招攬客戶或投資勸誘行為，三、為保證獲利的表示。四、以推薦、感謝或過去績效等方式，使人誤認投資確可獲利，五、冒用名人或公司名義，對有價證券做推介、招攬或引誘投資，最後則是，與前五項相關的其他不當推介行為。

其次，要求網路平台業者五大義務，一、網路投資廣告需實名制；二、非合法者禁做特許業務廣告；三、投資招攬廣告審查的六大禁止行為；四、加強網路平台業者事前審查和事後下架機制；五、明定平台業者損害賠償責任。

此次修法也要求，網路平台業者刊播廣告時，應載明刊播者、出資者訊息，若平台業者有違反規定，應與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。

高晶萍指出，修法有四大效益，可落實投資廣告實名制、促使平台業者落實廣告事前審查職責，加強事後對不實廣告下架機制，及可從源頭阻絕網路投資詐騙。

高晶萍也指出，據金管會統計，有關民眾對金融詐騙的陳情，前年有439件、去年636件、今年前3月則有131件較去年同期181件，已有減少狀況。