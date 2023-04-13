美國國防部外洩的軍情密件引爆一波接一波的震撼，據最新的消息顯示，美國獲得大量中共新式武器發展、海軍活動以及與其他國家資訊交換的情況。密件指出，中共今年2月曾試射東風-27（DF-27）新型高超音速導彈，情報部門評估它「很有可能」突破美國目前的導彈防禦系統。

包括《華盛頓郵報》在內的美媒引述密件內容稱，中國2月25日曾試射仍在研發中、被描述為中程彈道導彈級的多用途高超音速滑翔飛行器東風-27導彈，密件稱試射東風27飛行了12分鐘，飛行距離達2100公里。

報導稱，密件談及解放軍首次將一艘玉神級LHA-31直升機運載攻擊艦納入擴展區域部署，密件也顯示美國正收集其他國家與中國的互動，包括使用訊號情報（Signals Intelligence）。

所請訊號情報包括截獲的通訊等敏感訊息，美國國家安全局（National Security Agency）將它廣泛定義為「從外國目標使用的電子訊號和系統中獲得的情報，例如通訊系統、雷達和武器系統」。