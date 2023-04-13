58歲資深藝人楊繡惠出道多年，不拘小節跟豪邁性格深受大批粉絲喜愛，平時熱愛分享生活的她，日前才曬出背部上空照，紅通通的血痕掀起熱議，未料13日買了一條口紅，沒想到打開蓋子後，商品竟神似某器官，讓她忍不住喊：「感覺怪怪的」，掀起藝人好友跟網友熱議。

楊繡惠最近在臉書寫道：「我今天買了一個口紅，顏色我很喜歡，回家趕緊打開試擦，結果感覺有點怪怪的」，從她貼出的照片中，可見她瞪大雙眼，原來口紅的形狀神似某器官，笑壞大批粉絲，留言寫道：「是不是跑錯間買了」、「好可愛的玩具」、「這支色色的」、「這口紅真的屌」、「美女，這顏色好好看不會太紅，什麼牌子的我也要來買一支」、「怎麼形狀是男人的寶貝」、「笑死。」

楊繡惠的貼文一出，藝人宋依璇留言：「這個口紅的尖度，正好畫唇內很合適」，Nono老婆朱海君也笑說：「怎麼怪怪的啦」，楊繡惠隨即附和：「是不是」，想不到下秒朱海君神來一筆提及路邊的小狗：「早上我在等紅燈時，看到路邊有2隻狗狗，其中一隻牠也有這款口紅捏」，一來一往的對話相當爆笑。

楊繡惠曾曬出疑似刮痧後的照片。(圖/楊繡惠 FB)

事實上，楊繡惠不久前才PO出背部疑似刮痧後的痕跡，畫面相當驚人，釣出藝人好友陳美鳳、張文綺跟蔡家蓁等人關心留言：「哇～感覺壓力很大，平常多喝水喔」、「有空要好好放鬆一下喔」、「姐，要不要露營、爬山親近大自然，放鬆放鬆。」而楊繡惠也坦承：「妳看姐的壓力多大」，令人看得十分不捨。