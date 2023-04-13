英國2月經濟成長速度雖不如預期，但美國3月通膨放緩令美元承受壓力，支撐英鎊維持在1.25美元左右價位。英鎊兌美元13日上漲0.2％，報1.251美元，創近10個月新高水準。

根據英國統計局（ONS）13日公布，2月國內生產毛額（GDP）與前月持平，遜於市場預估的月增0.1％。不過按季來看，去年12月至2月GDP季增0.1％。

統計局將1月GDP由初值的月增0.3％上修至0.4％，意味著英國第一季經濟可能躲過萎縮；英國央行3月預估首季經濟恐陷入緊縮。3月經濟要下滑0.6％，才會造成首季經濟負成長。

英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）在最新GDP報告出爐後表示，英國的經濟表現較預期強勁。

受教師和其他公務員罷工影響，2月服務業產出月減0.1％，相較於1月的月增0.7％。

不過英國整體經濟狀況依然疲弱，過去一年來經濟成長陷入停滯。國際貨幣基金（IMF）最新報告預估英國今年經濟萎縮0.3％，在全球主要經濟體表現敬陪末座。

分析師對2月GDP是否影響英國央行的升息態度看法不一，凱投宏觀首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）認為，數據支持央行繼續升息，進一步壓抑濟經成長動能，以便讓通膨回到2％的目標。

然而荷商安智銀行（ING）分析師透納（Chris Turner）表示，2月GDP零成長不會影響英國央行未來的升息決定。

英格蘭及威爾斯特許會計師協會（ICAEW）主管蘇倫（Suren Thir）表示，GDP報告反映英國經濟失去動能，高通膨和罷工拖累經濟重要推手服務業和工業生產。英國央行應該在5月停止升息循環，升息將進一步削弱成長展望。