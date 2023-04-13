民進黨立委楊曜日前針對就業安定基金被用於補助高雄市府 3000 多萬舉辦活動，痛批勞動部長許銘春「拍陳其邁馬屁」，許銘春也淚灑當場。媒體人黃揚明13日在臉書發文指出，許銘春任內早就有濫用就安基金的前科。

勞動部就安基金去年核定 4 千萬補助直轄市、縣市政府舉辦活動，其中3,173萬元補助高雄市政府的「25淑女事件」紀念活動，引發民進黨立委楊曜不滿。

黃揚明指出，許銘春部長任內早就有濫用就安基金的前科，2020 年 2 月，許銘春親自主持的就安基金管理會會議中，就核定 70 萬元，用於與國道收費員自救會的訴訟案件聘任律師費用，且動用理由為「提升勞工福祉」。當時此事被《蘋果日報》獨家揭露後，引發朝野立委全面反彈，許銘春才承諾不會動用就安基金支付律師費。

黃揚明也提到，2014 年馬政府時期的勞動部潘世偉下台後，也曾爆料公務體系結黨營私，透過預算編列、使用，拿捏隱藏性的資源做為自己的小金庫。立委追查後，繼任部長陳雄文也坦承，潘所指的「小金庫」就是就業安定基金。

黃揚明爆料，去年 9 月 3 日勞動部在高雄市「衛武營國家藝術文化中心」單獨舉辦「敬！前進的光，性別工作平等法20週年音樂會」，當天的嘉賓就是監察院長陳菊，主持人在陳菊與許銘春同台時，還打趣介紹她們是「大小花媽」，實在溫馨。

「大小花媽」同台後不久，曾擔任高雄市職業總工會理事長的勞動部委員梁素蘭就提案，希望以「性平工作法50周年音樂會」類似方式與高雄市合辦活動。勞動部也在 2022 年 12 月訂定「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，核定 4000 萬元的就安基金供各縣市辦理相關活動，計有高雄市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等 6 個地方政府，共提出 7 支計畫，全數同意辦理。

黃揚明提到，民進黨執政縣市（高雄市、屏東縣、嘉義縣）囊括 3,884 萬 3,456 元，為補助總金額的98.67％，光是高雄市補助經費就獨拿 3,173 萬元，占全部補助的 80.6％，遠超屏東縣政府 605 萬元、嘉義縣政府 105 萬元。

而國民黨執政縣市（新竹縣、彰化縣、嘉義市）囊括 52 萬 2,440 元，占全部補助經費的 1.33％，分別是新竹縣政府 14 萬元、彰化縣政府 22 萬元、嘉義市政府 15 萬元。