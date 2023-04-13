樂天桃猿13日面對富邦悍將全隊猛敲14支安打，以9比3勝出，去年首輪選進的新秀捕手宋嘉翔個人3安「猛打賞」，包含8局上從郭俊麟手中敲出生涯首轟，個人貢獻3打點、2得分，開季至今打擊率高達4成78暫居打擊排行榜龍頭，連總教練曾豪駒都誇讚有這樣表現不簡單。

宋嘉翔2局上敲安開啟球隊4分打局攻勢，8局上敲出右外野陽春炮，本季首轟出爐，9局上再敲出帶有2分打點的二壘安打，開季打擊狀況持續火燙，6場出賽23打數敲出11支安打，再度要回打擊王位置。

宋嘉翔成為中職史上第5位在18歲開轟的打者，前4人是王苡丞、林承飛、董子恩及陳子豪。對於宋嘉翔的表現，曾總賽後也直誇讚，「對他來講所有投手都是陌生的，但他還是可以做好擊球策略，希望他能透過比賽一場一場累積經驗，不管是好的還是不好的，在每天結束後就是回歸基本。」

宋嘉翔則說：「對方投手都是不認識的，只是把自己該做的做好就好。」上個半局蹲捕時發生捕逸，但攻擊端沒受到影響，從郭俊麟手中敲出生涯首轟，他表示，打擊跟守備是分開的，不會想太多。

一軍出賽第6場就開轟，宋嘉翔也直呼意外，「沒有想過，只是剛好設定到，也沒有想過會從誰手中開轟，郭俊麟也是旅日大學長，年紀有段差距，我算是從小看他打球長大的。」他也提到，首轟球跟首安球一樣，都要獻給從小支持他打球的爸媽。