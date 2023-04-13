身體突然出現不尋常的變化，一定要提高警覺！腎臟科醫師林軒任分享病例，一名50歲的婦人發現近期胯下莫名「黑兩塊」，膚質變得粗糙又暗沉，還以為是皮膚病，醫師檢查後，懷疑是「黑色棘皮症（acanthosis nigricans）」，深入檢測才發現，她的糖化血色素竟高達13.2％，為新診斷的糖尿病。

醫師林軒任在臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》發文表示，日前有一名年約50歲的婦人本來陪同爸爸看診，後來提到自己的鼠蹊部皮膚變得粗糙、暗沉，擔心罹患皮膚病，林軒任發現，婦人的頸部、腋窩明顯顏色較深，推測可能是「黑色棘皮症」。

林軒任解釋，黑色棘皮症並非疾病，是由於皮膚角化增厚，導致觸感變粗，且細胞過度生長，讓頸部、腋下、大腿內側、股溝或是外陰等部位的黑色素沈澱，「有時會被誤以為洗澡沒洗乾淨，甚至帶有異味」，形成的原因包括、肥胖、藥物、或荷爾蒙分泌異常、癌症、胰島素阻抗等。

而這名婦人的BMI數值超過35，體型肥胖，雖最近食慾旺盛，但體重在半年內竟減了5公斤，皆屬糖尿病的徵兆，後來也測得糖化血色素高達13.2%，確定為「新診斷的糖尿病」。林軒任指出，因為罹患糖尿病，身體會製造更多胰島素讓血糖下降，但過多的胰島素又會讓角質細胞增生，造成局部皮膚變粗、變黑，婦人應該是「胰島素阻抗過高」造成的黑色棘皮症。

不僅如此，胰島素阻抗也會讓胰島素對細胞的效果變差，長期下來使血糖逐漸升高，更加劇糖尿病的情況。

林軒任表示，黑色棘皮症跟被曬黑的皮膚不一樣，會在某些部位出現粗糙、深色的斑塊，這種症狀無法用清潔或塗抹藥物去除，只能從源頭下手，就該婦人的狀況，就是要減重、服用血糖藥減少胰島素阻抗，屆時皮膚就會好轉。